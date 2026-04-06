Cae “Mandrake”, presunto cabecilla de banda vinculado a muerte de mayor policial en Villa Juana



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 21 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 3 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

La Policía Nacional informó este domingo que un presunto delincuente, señalado como cabecilla de la banda de atracadores “El Circuito del Bloque”, murió al enfrentar a una patrulla, mientras otro fue detenido durante operativos vinculados a la investigación de la muerte del mayor Silo Miguel Popoters Polanco, ocurrida la madrugada de este domingo en el sector Villa Juana, del Distrito Nacional.

La Policía Nacional informó que se trata de Yeison Nivar Pérez, alias “Mandrake”, de 24 años, quien falleció a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, tras enfrentar a los agentes actuantes en el Ensanche Luperón, mientras era activamente buscado por su presunta participación en el citado homicidio.

En tanto, el detenido en flagrante delito es Dalgwin David Valdez Marte, mayor de edad. Quien narró al Ministerio Publico como sucedieron los hechos.

Detalles del hecho

De acuerdo con el informe preliminar, “Mandrake” era señalado como el cabecilla de la referida estructura delictiva, cuyos integrantes habrían participado en el ataque al oficial superior, junto a los prófugos identificados como José Miguel Guillermo de Jesús (a) “José”, Aneury Amaury Espino Tejeda (a) “El Montro”, Yeimy Felipe García Heredia y Yoel Hernández Jimenez (a) “Yoel El Malo”.

El reporte indica que miembros policiales fueron alertados vía la central de radio sobre el ingreso de una persona herida de bala al hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Al occiso se le ocupó una pistola marca Bruni, calibre .380, modelo 84, con su cargador, la cual portaba de manera ilegal.

Las investigaciones continúan en torno al caso, mientras equipos de la Policía Nacional mantienen la localización de los demás implicados, con el objetivo de apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Fuente: Listín Diario.