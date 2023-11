Camacho sobre acusación de operación Medusa: “La defensa no tiene herramienta alguna”

Send an email

El procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reiteró que la acusación del Ministerio Público contra los imputados en el caso Medusa es irrefutable.

“La defensa no tiene herramienta alguna en derecho que le permita atacar una acusación que es simple y llanamente imbatible para la defensa, por la cantidad de pruebas que ha presentado el Ministerio Público en este caso”, dijo.

Además, señaló que la defensa solo puede especular ante los argumentos plasmados por el órgano de persecución en esta acusación.

Camacho, quien habló con periodistas durante un receso de la lectura del expediente que consta de 12,274 páginas y más de 60 imputados, destacó la solidez con la que ha sido construida la acusación que pesa sobre el entramado corrupto, encabezado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

“Nosotros, conscientes, de que en la República Dominicana cuando se trata de corrupción hay que sobreprobar, en este caso hemos sobreprobado y lo que esperamos ahora es llegar hasta el juicio para discutir esta acusación en sus detalles y estamos convencidos de que al final no habrá una decisión que no sea la de una sentencia condenatoria, porque así ha sido construido este caso”, afirmó el procurador adjunto.

Camacho, quien estuvo presente en la jornada de casi 12 horas, en la que el Ministerio Público avanzó su lectura hasta la página 12,078, destacó la gran cantidad de pruebas que contiene el expediente que es conocido por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

“Es bueno recordar que esa acusación tiene unas 10, 917 páginas solo de pruebas, que es lo que está presentando el Ministerio Público. Estamos hablando de más de cuatro mil medios de pruebas, que son la consecuencia de la acusación”, indicó el titular de la Pepca, quien señaló que estos medios de pruebas son los que han empujado a Jean Alain Rodríguez a buscar tácticas dilatorias, para evitar enfrentar esta acusación en un juicio.

“Estos medios de pruebas son la base y la razón por la que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez ha procurado buscar un atajo para evitar enfrentarse a una acusación que es irrefutable, pero el tiempo se agotó y no tendrá ninguna otra alternativa que no sea enfrentar la acusación”, sostuvo Camacho, quien explicó que los hechos de esta acusación y la calificación jurídica tienen unas mil trecientas cincuenta y cinco páginas, que están soportadas en casi once mil páginas de pruebas, que hacen de la misma, una acusación irrefutable.

Ante el argumento, infundado, presentado por la defensa ante la existencia en la acusación de unos cheques, que evidencian las acciones de soborno cometidas por el entramado liderado por Rodríguez, Camacho indicó que es una muestra más de la falta de argumentos de las defensas para rebatir lo que ahí está probado.

“Yo quisiera pensar que todo el esfuerzo de la defensa no se basa solamente en unos cheques que ellos alegan que no se han cambiado, en una acusación, que el Ministerio Público refiere de un esquema de soborno, y, por ejemplo, el delito de soborno basta con el ofrecimiento. Yo espero que ellos tengan un poco más para defenderse de esta acusación”, externó el representante del Ministerio Público.

Antes de concluir, Camacho señaló que las acciones de Rodríguez y su defensa no podrán evitar que enfrente la solidez de esta acusación en un juicio que terminará en condena para los imputados.

“Las defensas han procurado todo tipo de tácticas para encontrar un atajo que les permita impedir enfrentarse a esta acusación, pero como les he dicho anteriormente, no hay atajos, tendrán que defenderse de esta acusación y ya ustedes podrán ver cómo le seguirán corriendo como el Diablo a la cruz”, dijo el titular de la Pepca.

El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a quien el órgano persecutor acusa de dirigir un entramado de corrupción administrativa mientras estuvo al frente del Ministerio Público en el período 2016-2020.

Durante poco más de cinco meses, fiscales adscritos a la dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) han presentado ante el Tercer Juzgado de Instrucción pruebas documentales, periciales y testimoniales, que fortalecen la acusación presentada por el Ministerio Público.

Además del exprocurador Rodríguez, el proceso se sigue también contra el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

También, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y contra el exasesor Miguel José Moya.

Los imputados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

El Ministerio Público presentó acusación en este caso contra 41 personas físicas y 22 empresas.

Durante la presentación de la acusación contra los imputados en el caso Medusa el Ministerio Público estuvo representado, además de Camacho, por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso; la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz: así como los fiscales Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez, Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado y Melbin Romero Suazo.

El juez Martínez recesó la audiencia para el próximo viernes 01 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.

Fuente: N Digital