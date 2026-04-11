Cámara de Cuentas dice incremento era de compensación por dedicación y jornada extendida, no por salario

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Santo Domingo, República Dominicana. – El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), encabezado por su presidenta, la doctora Emma Polanco Melo, reiteró su compromiso con los principios de legalidad, integridad, responsabilidad y servicio público, así como con la transparencia en todas sus actuaciones.

En una nota de prensa enviada a este medio, la institución explica que la Resolución núm. ADM-2026-017, actualmente dejada sin efecto, establecía un incremento del veinticinco por ciento (25 %) en la compensación por dedicación exclusiva y jornada extendida.

“Se exhorta a la ciudadanía a consultar las nóminas institucionales disponibles en el Portal de Transparencia, correspondientes al período comprendido entre mayo de 2025 y marzo de 2026, como mecanismo de verificación pública”, dice la nota de prensa.

A la llegada de la actual gestión, y en el marco del compromiso institucional asumido, se realizó un análisis integral de la situación del personal por áreas, identificándose una desmotivación generalizada.

En respuesta, se impulsaron diversas iniciativas orientadas a mejorar la productividad, reconocer el desempeño del personal y fortalecer el cumplimiento del mandato constitucional. Entre las principales acciones implementadas, se destacan:

• Mantenimiento, ampliación y mejora de los beneficios laborales para todo el personal.

• Reclutamiento de 82 auditores mediante concurso público, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría.

• Aprobación y publicación de más de 90 auditorías, así como la ejecución de 193 auditorías adicionales en proceso.

• Tramitación de 1,698 declaraciones juradas de patrimonio.

• Apertura de la Oficina Regional de Servicios en Santiago de los Caballeros.

• Adquisición de licencias tecnológicas especializadas (TeamMate+), destinadas a la gestión de auditorías.

• Implementación de una nivelación salarial orientada a garantizar sueldos competitivos, que incluyó incrementos superiores al 25 % para auditores, así como ajustes de hasta un 43 % para personal de apoyo (conserjería, choferes, ascensoristas, pintores y jardineros), acompañados de procesos de capacitación en coordinación con el INFOTEP y el INTRANT, e incentivos adicionales.

• Habilitación de un comedor institucional para ofrecer alimentación gratuita al personal.

• Suscripción de un acuerdo con el Banco de Reservas para facilitar el acceso a productos financieros, incluyendo el programa “Empleado Feliz” y financiamiento de viviendas.

• Ampliación de la flotilla institucional mediante la incorporación de dos autobuses para nuevas rutas de transporte gratuito.

• Implementación de la carrera administrativa especial.

• Reestructuración y adecuación del organigrama institucional conforme a la Ley núm. 18-24.

• Actualización de los manuales de organización, cargos y competencias.

• Modernización de la infraestructura tecnológica mediante la adquisición y actualización de equipos, orientada a la digitalización de procesos y a la reducción del uso de papel en las auditorías.

FUENTE: N DIGITAL