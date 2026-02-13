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Cambio en la cúpula de DP World tras escándalo con Epstein: impacto en inversiones millonarias en RD

Hasta ahora tienen una inversión acumulada de 700 millones de dólares en República Dominicana y se han anunciado 700 más.

Carlos Eduardo Pol Send an email 13 de febrero de 2026
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Sultan Ahmed bin Sulayem es reemplazado de sus cargos en DP World tras la divulgación de sus correos discutiendo conductas sexuales con el convicto pedófilo Jeffrey Epstein. Esta semana, dos de los socios más grandes del grupo logístico, Le Caisse de Canadá y British International Investment habían anunciado que frenaban todos los proyectos futuros con esta, acelerando la decisión de sustitución.

El gobierno del emirato de Dubai, sin mencionar por nombre a Sulayem, nombró a Essa Kazim como presidente de la Junta Directiva y a Yuvraj Narayan como CEO.

El ahora ex ejecutivo había sido una de las figuras más prestigiosas de Dubai, protagonizando una espectacular transformación de DP World.

Hasta ahora tienen una inversión acumulada de 700 millones de dólares en República Dominicana y se han anunciado 700 más.

Los nuevos ejecutivos son gente muy experimentada dentro del sector y de la empresa estatal vinculada a la familia gobernante.

Fuente: Acento.

Carlos Eduardo Pol Send an email 13 de febrero de 2026
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