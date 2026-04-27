Camión se estrella en carretera Jamao-San Víctor en Espaillat
No se han reportado heridos ni se han determinado las causas del accidente hasta ahora.
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RESUMEN
Un camión se accidentó la tarde de este lunes en la carretera que conecta los municipios de Jamao y San Víctor, en la provincia Espaillat.
De acuerdo con informaciones preliminares, el vehículo se estrelló mientras descendía por esta vía, generando preocupación entre conductores y residentes de la zona.
Al lugar se espera la llegada de unidades de rescate para asistir a los ocupantes del camión y evaluar posibles daños. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni se han determinado las causas del accidente.
Investigación del hecho
Las autoridades correspondientes iniciarán las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.
FUENTE: NOTICIAS SIN.