Camioneta del Ejército se accidenta tras estallido de neumático en el kilómetro 14 de Cumayasa

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Una camioneta perteneciente al Ejército de República Dominicana sufrió un aparatoso accidente en el kilómetro 14 de Cumayasa tras supuestamente estallársele un neumático. Según reportes preliminares, el fallo mecánico provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, resultando en un descarrilamiento que movilizó a las unidades de emergencia y transeúntes que circulaban por la zona.

Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud de los ocupantes que viajaban en la unidad militar al momento del incidente. Testigos en el lugar indicaron que el estallido de la goma fue repentino, lo que impidió que el conductor pudiera maniobrar para mantenerse sobre la vía. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes ofrezcan un informe oficial sobre la condición de los soldados y el retiro del vehículo.

Fuente: Somos Pueblo