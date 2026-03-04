Cancillería asegura que da seguimiento a los sucesos en Oriente Medio

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este martes que mantiene un seguimiento constante de los acontecimientos que se desarrollan en Oriente Medio, tras la guerra que sostienen Estados Unidos e Israel contra Irán.

La institución está en contacto continuo con las embajadas dominicanas en la región, las cuales sostienen comunicación activa con las autoridades correspondientes, con el fin de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y del personal diplomático.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo, a través de una nota, que ha establecido contacto con dos nacionales dominicanos que se encuentran en la República Islámica de Irán, a quienes se les está brindando el acompañamiento correspondiente.

«Exhortamos a los ciudadanos dominicanos que se encuentren en esa región a tomar las medidas preventivas pertinentes».

El dio a conocer una lista de los correos electrónicos y teléfonos de las embajadas de Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita y Turquía.

Fuente: El Nuevo Diario.