Cancillería RD exhorta a evitar viajes a Jalisco, México, ante reportes de hechos violentos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) emitió una recomendación preventiva dirigida a los ciudadanos dominicanos ante los recientes hechos violentos reportados en el estado de Jalisco, México.

A través de un comunicado, la institución exhortó a los dominicanos a evitar viajes no esenciales hacia esa zona y otras que pudieran verse afectadas. La recomendación la hacen hasta que existan condiciones de mayor estabilidad.

La medida se adopta como prevención ante la situación reportada en el estado de Jalisco, indicó la Cancillería. Además, recomendó a quienes se encuentren en territorio mexicano mantenerse atentos a las informaciones emitidas por las autoridades competentes.

El Ministerio también recordó que los dominicanos que requieran asistencia pueden comunicarse con el Consulado General de la República Dominicana en Ciudad de México.

Los canales habilitados para asistencia consular son los teléfonos +52 56 4408 7863 y +52 55 5260 7262, así como el correo electrónico [email protected].

¿Por qué ocurren actuales hechos violentos en Jalisco, México?

Los hechos violentos actuales en el estado de Jalisco, México, están relacionados con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Este era líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Su muerte en un operativo federal generó reacciones violentas por parte de grupos y células leales al cártel. Esto ha provocado bloqueos, incendios de vehículos, ataques a negocios y enfrentamientos con autoridades, como una aparente respuesta de venganza y un intento de demostrar fuerza frente a la ausencia de su jefe.

Este tipo de violencia no es un fenómeno aislado, sino parte de una dinámica más amplia de disputas entre cárteles y fuerzas de seguridad por el control de territorios estratégicos para el tráfico de drogas, extorsión y otras actividades ilícitas. El CJNG, en particular, había expandido su influencia en varios estados del país, enfrentándose a grupos rivales y a operativos del Estado mexicano.

Cuando las estructuras criminales pierden a un líder, especialmente uno tan emblemático como El Mencho, se producen crisis internas. Esto podría responder a ajustes de poder y reconfiguraciones que derivan en episodios de violencia para mantener presencia o intimidar a competidores y a la población.

Fuente: CDN.