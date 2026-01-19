Candidato presidencial en Tailandia causa polémica al proponer que mujeres tengan hasta cuatro esposos

El debate sobre el matrimonio volvió a encenderse en Tailandia luego de que un candidato presidencial planteara una controvertida propuesta: permitir legalmente que las mujeres puedan casarse con hasta cuatro hombres al mismo tiempo, siempre que exista consentimiento entre todas las partes involucradas.

La iniciativa fue planteada por Mongkolkit Suksintharanon, aspirante a primer ministro por el Partido Alternativa, quien aseguró que la medida podría aplicarse bajo un marco legal específico y con el acuerdo explícito de quienes participen en este tipo de unión. Sus declaraciones generaron una oleada de reacciones tanto entre la población tailandesa como en redes sociales.

El político sostuvo que su planteamiento busca abrir la discusión sobre la igualdad de derechos en el matrimonio, en un país donde, históricamente, algunos hombres han mantenido múltiples parejas sin un reconocimiento legal formal.

No obstante, la propuesta choca con la legislación vigente, ya que la poligamia es ilegal en Tailandia para ambos sexos. Aunque la ley solo reconoce el matrimonio monógamo, en la práctica han existido vacíos legales y tolerancia social que han permitido relaciones múltiples sin validez jurídica.

La idea, aún sin convertirse en un proyecto formal, ha reavivado el debate sobre las normas matrimon

