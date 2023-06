Captan momento en que Taylor Swift se traga un insecto accidentalmente en pleno concierto

Send an email

La cantante estadounidense Taylor Swift vivió un insólito momento durante una presentación en Chicago en el marco de su gira Eras Tour cuando accidentalmente tragó un insecto, presumiblemente una mosca.

Allí, Swift le dirigía unas palabras a su público cuando, de repente, debió interrumpirse para toser. Según lo explicado por ella misma tras el pequeño accidente, se había tragado una mosca: «¡Me tragué una mosca, lo siento mucho! Estaré bien, es solo que soy tan estúpida. Oh, delicioso. Dios. ¿Hay alguna posibilidad de que no hayan visto eso? Está bien, es todo … es … me la tragué».

Por supuesto, esta declaración generó risas en el público. Además, y desafortunadamente para Swift, el momento quedó registrado en miles de cámaras, pues el estadio estaba repleto -como ya es costumbre en sus shows.

Fuente: N Digital