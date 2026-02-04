NacionalesSin categoría

Captan motorista circulando en vía contraria por el elevado de la 27 de Febrero

Hasta el momento, las autoridades no han emitido ninguna información sobre el caso ni la detención del conductor

Un motorista fue captado en video cuando circulaba en vía contraria por el elevado de la 27 de Febrero, a alta velocidad, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con el audiovisual, el conductor, quien no ha sido identificado, esquivaba los vehículos que se desplazaban por la referida avenida.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido ninguna información sobre el caso ni la detención del motorista.

Cifra accidentes de tránsito

Es importante resaltar que, las muertes por accidente de tránsito en el país, para 2025, registró una cifra de 1,994 personas, según Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Fuente: El Nuevo Diario

