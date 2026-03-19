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Captan supuesto atraco por hombres aparentemente vestidos de DICRIM

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
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Un presunto atraco fue captado la noche de este miércoles en las inmediaciones del puente de la 17, en Santo Domingo, generando preocupación entre ciudadanos que transitan por la zona.

De acuerdo con la información disponible, el hecho habría sido perpetrado por varios individuos que vestían indumentaria similar a la utilizada por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), lo que ha levantado sospechas sobre la modalidad empleada para cometer el delito.

En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa cómo los sujetos interceptan a una persona, en un aparente acto de asalto, aprovechando la oscuridad y el bajo flujo vehicular en el área.

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