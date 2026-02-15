Carolina llama a los perremeístas a defender el Gobierno y asegurar la victoria en 2028

Santiago.– Carolina Mejía llamó a los perremeístas a defender al Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y a seguir trabajando por un mejor país para ganar en 2028,

La secretaria general del partido oficialista aprovechó la celebración de los 11 años del Partido Revolucionario Moderno para hacer la siguiente exhortación: “Defendamos nuestro Gobierno, un Gobierno que lo está haciendo bien, y a un presidente que está trabajando incansablemente por y para el país, que es el presidente Luis Abinader”.

Tras la colocación de un audiovisual en el que Mejía ofreció este discurso porque se encuentra fuera del país, se produjo una gran ovación en la Gran Arena del Cibao, un escenario en el que el PRM celebra su aniversario ante la presencia a su alta dirigencia, encabezada por el mandatario Luis Abinader y el presidente del partido, José Paliza.

Carolina adelantó que si siguen trabajando con la misma pasión y disciplina el 2028 será una afirmación contundente de la capacidad para gobernar con legitimidad y resultados. “Volveremos a ganar porque estaremos del lado correcto de la historia, del lado de la gente, de la verdad y de la acción concreta”.

La también alcaldesa del Distrito Nacional consideró que la transparencia, la ética y la cercanía con la gente deben seguir siendo la forma de hacer política que caracterice al PRM. En ese sentido, hizo un llamado a aumentar la defensa de lo público, defendiendo lo común y las mejores causas para el país.

“Celebro junto a ustedes estos 11 años desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes que sostienen al PRM con coraje, quiero decirles: son la razón de ser de nuestro partido”, manifestó.

Mejía fue enfática en reconocer que sin el trabajo de los compañeros del partido no habría ninguna transformación posible ni esa organización política habría llegado al poder.

“Este partido nació para servir, para transformar y para devolverle la dignidad a cada dominicano. Hermanos y hermanas, no nos conformemos solo con una parte del camino, vamos por más cambios profundos”, agregó.

La secretaria general llamó a los perremeístas a seguir con fe, valentía y con la visión inquebrantable de tener un país mejor para todos los dominicanos.

“A este partido no lo para nadie, la historia nos está observando y nosotros estamos listos para escribir un nuevo capítulo. Que viva el PRM, que viva nuestra gente y que viva la República Dominicana”, finalizó, provocando una ola de aplausos.

Fuente: Noticias Telemicro.