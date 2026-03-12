Carolina Mejía agradece asistencia masiva en Parque Santo Domingo para ver el juego entre RD y Venezuela

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, agradeció la presencia de los cientos de ciudadanos que acudieron al Parque Santo Domingo, en el Malecón de la capital, para disfrutar de la transmisión en vivo del enfrentamiento entre República Dominicana y Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol. La actividad fue organizada por la Alcaldía del Distrito Nacional para que las familias capitalinas pudieran vivir el partido en un ambiente público y festivo.

La funcionaria destacó la masiva participación de personas que, a pesar de la lluvia registrada durante la tarde, se acercaron al lugar desde tempranas horas para ser parte de esta celebración deportiva. Fanáticos dominicanos y venezolanos compartieron el espacio frente al mar Caribe, mostrando la pasión que despierta el béisbol entre ambos países.

Mejía valoró especialmente la presencia de familias completas y de personas de todas las edades que decidieron acudir al parque para disfrutar del encuentro. Según expresó, este tipo de actividades permite fortalecer la convivencia y el disfrute colectivo en espacios públicos de la ciudad.

Durante una conversación con De Último Minuto, la alcaldesa manifestó su entusiasmo por la respuesta del público, asegurando que el evento fue organizado con la intención de brindar un momento de alegría tanto a dominicanos como a venezolanos apasionados por el béisbol, en medio de una de las rivalidades más seguidas del Clásico Mundial.

En el parque se habilitaron tres pantallas gigantes para la proyección del partido, además de áreas de comida, baños móviles y una logística especial para garantizar comodidad y seguridad a los asistentes que llegaron a disfrutar de la transmisión del encuentro.

“Señores es que los dominicanos somos eso pura alegría, lo que nos corre por las venas es alegría”, expresó la alcaldesa, al destacar el ambiente festivo y la energía que se vivía entre los fanáticos que se congregaron para apoyar a su equipo.

