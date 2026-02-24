Carolina Mejía encabeza ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabeza el ranking de los alcaldes de capitales de Latinoamérica con la mejor valoración ciudadana, de acuerdo con la más reciente encuesta publicada por la firma CB Global Data.

Según los resultados del estudio, Carolina Mejía ocupa el primer lugar con un 62.8 % de aprobación, luego de que los encuestados calificaran mayoritariamente su imagen como “buena” y “muy buena”, colocándola por encima de otros 17 alcaldes de importantes capitales de la región.

En el listado le siguen figuras como Clara Brugada (Ciudad de México), Ibaneis Rocha (Brasilia), Reyna Rueda (Managua), Jorge Macri (Buenos Aires) y Pabel Muñoz (Quito), entre otros alcaldes que completan el ranking regional.

La valoración otorgada por los capitaleños a la gestión que encabeza Carolina Mejía es interpretada como un reconocimiento a más de cinco años de administración municipal, periodo en el que se ha destacado la transformación del Distrito Nacional mediante políticas de ordenamiento urbano, limpieza, recuperación de espacios públicos y mejora de servicios, acciones que han impactado de forma directa en la calidad de vida de los residentes.

La medición fue realizada entre el 16 y el 19 de febrero de 2026 y refleja un alto nivel de satisfacción ciudadana con la gestión municipal, asociada a criterios de eficiencia, continuidad administrativa y resultados visibles en la capital dominicana.

Al referirse a los resultados, la alcaldesa expresó satisfacción por la valoración obtenida y aseguró que el reconocimiento trasciende su figura personal. “Esta encuesta no solo me posiciona a mí, sino también a Santo Domingo como capital a nivel internacional”, afirmó.

Mejía agregó que esta calificación positiva representa un estímulo para redoblar esfuerzos. “Sirve de impulso para seguir trabajando día tras día y continuar transformando al Distrito Nacional en la ciudad en la que todos merecemos vivir”, sostuvo.

Carolina Mejía hizo historia en 2020, al convertirse en la primera mujer electa para dirigir la ciudad primada de América, y en 2024 fue reelecta con una votación récord por los residentes del Distrito Nacional, consolidando su liderazgo político y administrativo en el ámbito municipal.

Fuente: N Diigital