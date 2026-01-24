Casi 10.000 vuelos cancelados por gran tormenta invernal que afecta Estados Unidos

Casi 10.000 vuelos programados para el fin de semana en Estados Unidos fueron cancelados debido a una fuerte tormenta que se espera cause estragos en gran parte del país, con la amenaza de cortar el suministro eléctrico por días y colapsar las principales carreteras.

Alrededor de 140 millones de personas estaban bajo una alerta por tormenta invernal desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de intensas nevadas generalizadas y una catastrófica tormenta de hielo desde el este de Texas hasta Carolina del Norte.

Los meteorólogos dicen que los daños, especialmente en las zonas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los causados por un huracán.

El viernes por la noche, el extremo de la tormenta arrojaba lluvia helada y aguanieve en zonas de Texas, mientras que en Oklahoma caían nieve y aguanieve. Después de azotar el sur, se esperaba que la tormenta avance hacia el noreste, dejando alrededor de 30 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston, según el servicio meteorológico.

Los gobernadores de más de una docena de estados alertaron sobre la llegada del mal tiempo declarando emergencias o instando a la ciudadanía a quedarse en casa.

En un mensaje en la red social X, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo a los residentes que el Departamento de Transporte estatal estaba tratando las carreteras antes de la tormenta, y les pidió que se “queden en casa si es posible”.

Más de 3.400 vuelos fueron retrasados o cancelados este sábado, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware. Casi 6.200 previstos para el domingo corrieron la misma suerte.

Angela Exstrom debía volar de regreso a Omaha, Nebraska, tras un viaje a México, pero se enteró de que su vuelo del sábado desde Houston había sido cancelado. Así que, en su lugar, regresará vía Los Ángeles.

“Si vives en la parte norcentral y viajas en invierno, pueden pasar cosas”, señaló.

Temperaturas gélidas y hielo

Las compañías de servicios públicos se alistaban para posibles cortes en el suministro eléctrico, ya que los árboles y el tendido cubiertos de hielo pueden seguir desplomándose mucho después de que una tormenta haya pasado.

La región del centro-norte de Estados Unidos experimentó sensaciones térmicas de hasta 40º Celsius negativos (-40º Fahrenheit), lo que significa que se pueden producir congelaciones en apenas 10 minutos.

En Bismarck, Dakota del Norte, donde la sensación térmica era de -41º C (-41º F), Colin Cross se abrigó el viernes con ropa interior larga, dos camisetas de manga larga, chaqueta, gorro, capucha, guantes y botas para limpiar una unidad vacía en el complejo de apartamentos donde trabaja.

