Charlie Mariotti propone reunión urgente de aspirantes presidenciales del PLD ante escalada de la crisis en Medio Oriente

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, propuso que esa organización convoque con carácter de urgencia a una reunión entre los aspirantes presidenciales, con el propósito de unificar criterios frente a la escalada de la crisis en Medio Oriente y sus repercusiones para el país.

Mariotti consideró que, ante las tensiones geopolíticas que actualmente ocupan la agenda mundial —particularmente las relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán—, el principal partido de oposición del país debe reflexionar y construir una visión común sobre los desafíos que enfrenta el mundo.

“El PLD debe convocar una reunión de urgencia entre los aspirantes para unificar criterios respecto a las amenazas y oportunidades, si las hubiere, en medio de esta crisis universal”, expresó.

El exsecretario general del PLD sostuvo que el partido fundado por Juan Bosch no puede permanecer indiferente ante acontecimientos de esta magnitud, que podrían tener efectos económicos, políticos y sociales en distintos países, incluida la República Dominicana.

“El partido de Juan Bosch no puede ser indiferente a lo que está pasando”, indicó, al tiempo que exhortó a la dirigencia peledeísta a actuar con responsabilidad y apego a los principios que dieron origen a la organización.

Mariotti explicó además que hasta el momento ha preferido no asumir una posición directa sobre la situación internacional, señalando que lo hace por respeto a su condición de exsecretario general del partido.

“No he querido asumir posición por respeto a mi condición de ex secretario general y solo he repostado opiniones ajenas”, señaló.

Finalmente, el dirigente llamó a la organización política a mantener fidelidad a sus valores fundacionales y a asumir con firmeza los debates que plantea el actual contexto internacional. “Sin miedo, seamos mínimamente fieles a nuestras esencias fundacionales”, expresó.

