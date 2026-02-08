Deportes

Charros de Jalisco vence 12×11 a Tomateros de Culiacán y se corona en Serie del Caribe

El partido se decidió en 10 entradas

Carlos Eduardo Pol Send an email Hace 3 horas
18 Se lee en 1 minuto

Los Charros de Jalisco, identificados como México Rojo, se consagraron campeones de la Serie del Caribe 2026 al vencer 12×11 en extra innings a los Tomateros de Culiacán, denominados México Verde, en la final jugada el sábado en el estadio Panamericano de béisbol.

En un duelo de 27 hits combinados, los Charros perdían 11×10 en el cierre de la décima entrada, pero de manera dramática aprovecharon dos wild pitch para lograr las carreras del empate y del gane.

La primera coronación de los Charros en el clásico caribeño representó el décimo título para México, que queda en tercer lugar en la clasficación histórica detrás de República Dominicana (23) y Puerto Rico (16).

Los Charros de Jalisco fueron fundados en 1949, año en que se jugó la primera Serie del Caribe, en La Habana, Cuba.

Fuente: Diario Libre.

Deja tu comentario

Carlos Eduardo Pol Send an email Hace 3 horas
18 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Machado sueña con ganar el Clásico: “Con los jugadores, que estamos unidos como nunca, podemos lograr ese sueño”

Hace 2 horas

República Dominicana queda eliminada de la Serie del Caribe tras caer ante México Verde

Hace 2 días

La boxeadora Imane Khelif hará pruebas que sean necesarias para Juegos Olímpicos de 2028

Hace 2 días

El voleibolista Yuji Nishida, capitán del club Osaka Bluteon de la liga profesional japonesa se vuelve viral tras lanzarse al suelo para disculparse

Hace 3 días
Botón volver arriba