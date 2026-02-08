Los Charros de Jalisco, identificados como México Rojo, se consagraron campeones de la Serie del Caribe 2026 al vencer 12×11 en extra innings a los Tomateros de Culiacán, denominados México Verde, en la final jugada el sábado en el estadio Panamericano de béisbol.

En un duelo de 27 hits combinados, los Charros perdían 11×10 en el cierre de la décima entrada, pero de manera dramática aprovecharon dos wild pitch para lograr las carreras del empate y del gane.

La primera coronación de los Charros en el clásico caribeño representó el décimo título para México, que queda en tercer lugar en la clasficación histórica detrás de República Dominicana (23) y Puerto Rico (16).

Los Charros de Jalisco fueron fundados en 1949, año en que se jugó la primera Serie del Caribe, en La Habana, Cuba.

