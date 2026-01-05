China dice que EEUU «pisoteó» la soberanía venezolana y que operación amenaza paz regional

China asegur\u00f3 este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos \u00abpisote\u00f3 la soberan\u00eda venezolana y sus derechos e intereses leg\u00edtimos\u00bb con la captura del presidente Nicol\u00e1s Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante su operaci\u00f3n militar en Caracas.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEl representante adjunto de China ante la ONU, Sun Lei, calific\u00f3 la acci\u00f3n estadounidense como un acto unilateral que \u00abconmociona\u00bb porque \u00abviola los principios b\u00e1sicos de la Carta de las Naciones Unidas\u00bb y \u00abrepresenta un riesgo para la paz y la estabilidad regional en Am\u00e9rica Latina y el Caribe\u00bb.\r\n\r\n\r\n\r\nSun denunci\u00f3 el uso de la fuerza por parte de Washington como un ejemplo de \u00abinjerencia en los asuntos internos de un Estado soberano\u00bb y alert\u00f3 sobre las \u00abconsecuencias\u00bb que estas pr\u00e1cticas tienen para el orden internacional y la credibilidad de los mecanismos multilaterales.\r\n\r\nEl diplom\u00e1tico chino reiter\u00f3 que la \u00fanica v\u00eda leg\u00edtima para resolver conflictos internacionales es a trav\u00e9s del di\u00e1logo, la negociaci\u00f3n y los canales establecidos por la ONU.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDurante su intervenci\u00f3n, Sun pidi\u00f3 a Estados Unidos cumplir con el derecho internacional, escuchar los llamados de la comunidad internacional y \u00abcesar toda intromisi\u00f3n en la soberan\u00eda y seguridad de otros pa\u00edses\u00bb.\r\n\r\n\u00abLa situaci\u00f3n en Venezuela debe ser abordada mediante los mecanismos legales y multilaterales competentes, incluyendo la convocatoria de reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad, las cuales China respalda plenamente\u00bb, afirm\u00f3.\r\n\r\nAsimismo, el diplom\u00e1tico enfatiz\u00f3 que la cooperaci\u00f3n energ\u00e9tica entre China y Venezuela debe ser respetada y que \u00ablos intereses leg\u00edtimos de China en Venezuela seguir\u00e1n siendo protegidos conforme al derecho internacional\u00bb, reiterando que su pa\u00eds se opone tajantemente a cualquier acci\u00f3n que \u00abamenace la independencia de los Estados soberanos\u00bb.\r\n\r\nColombia impuls\u00f3 la convocatoria de la reuni\u00f3n de urgencia de hoy, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad.\r\n\r\nFUENTE: EL NUEVO DIARIO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
