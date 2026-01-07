China pide respetar la Carta de la ONU ante las amenazas de EE.UU. sobre Groenlandia

China defendió este miércoles que las relaciones entre países deben regirse por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, al ser preguntada por las recientes declaraciones de Estados Unidos sobre una posible acción militar para hacerse con el control de Groenlandia.

Declaraciones oficiales de China sobre las relaciones internacionales

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning se limitó a señalar hoy en rueda de prensa que «la parte china ha abogado de forma consistente por gestionar las relaciones entre Estados de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU», sin entrar en más detalles.

Contexto y reacciones internacionales

La respuesta se produjo después de que desde Washington se volviera a plantear la posibilidad de utilizar medios militares para controlar Groenlandia.

En un contexto de creciente presión diplomática y retórica por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha justificado su interés por la isla por motivos de «seguridad nacional» y para «disuadir a China«.