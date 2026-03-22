Choque público: Guillermo Moreno responde con firmeza a críticas de Carlos Sánchez

Santo Domingo, República Dominicana El dirigente político Guillermo Moreno respondió a recientes declaraciones del comunicador Carlos Sánchez, en un intercambio que ha generado atención en el debate público.

En un video difundido en redes sociales y plataformas digitales, Moreno cuestionó los planteamientos de Sánchez, a los que calificó de imprecisos, al tiempo que defendió su trayectoria y posiciones políticas. El también líder de Alianza País insistió en la necesidad de elevar el nivel del discurso y centrarse en argumentos verificables.

“Es importante que las críticas se sustenten en hechos y no en interpretaciones interesadas”, expresó Moreno durante su intervención, en la que también abordó temas relacionados con la institucionalidad y la transparencia en la vida pública dominicana.

El pronunciamiento surge luego de comentarios emitidos por Sánchez en un espacio mediático, donde el comunicador habría señalado aspectos críticos sobre la figura del dirigente político.

El intercambio refleja la creciente confrontación de ideas en el escenario mediático y político del país, donde figuras públicas recurren cada vez más a plataformas digitales para fijar posición y responder a cuestionamientos.

Hasta el momento, Sánchez no ha emitido una nueva reacción tras la respuesta de Moreno.