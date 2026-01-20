Científicos descubren “reloj molecular” en el esperma humano que marca el envejecimiento masculino

Un equipo de investigadores de China y Estados Unidos identificó un hallazgo inesperado en el esperma humano: la existencia de un “reloj molecular” capaz de reflejar el paso del tiempo en los hombres y explicar cómo la edad paterna puede influir en la salud de los hijos.

El estudio fue publicado en la revista The EMBO Journal y reveló que el ARN del esperma cambia con la edad, dejando una señal invisible pero detectable que se acumula con los años.

La investigación estuvo liderada por Qi Chen, profesor de urología y genética humana en la Universidad de Utah. Su objetivo fue determinar si el ARN del esperma se modifica con el envejecimiento y de qué forma esos cambios pueden afectar a la descendencia.

Para ello, el equipo desarrolló una técnica avanzada denominada PANDORA-seq, que permitió detectar fragmentos de ARN que hasta ahora pasaban desapercibidos.

Al analizar muestras de ratones, los científicos observaron una transformación abrupta en la composición del ARN entre las semanas 50 y 70 de vida. El mismo patrón apareció posteriormente en muestras de esperma humano, lo que sugiere que el fenómeno trasciende especies.

Un “acantilado molecular” compartido por humanos y ratones

Los investigadores describen este cambio como un “acantilado molecular”, en el que los fragmentos largos de ARN comienzan a predominar, mientras que los más cortos disminuyen.

“Es como si ese reloj molecular avanzara igual en ratones y humanos, mostrando que el envejecimiento del esperma sigue reglas universales”, explicó Chen.

Este hallazgo contradice la creencia sostenida durante décadas de que el ARN se fragmenta progresivamente con la edad. Por el contrario, algunos ARN se alargan con el paso del tiempo.

Para evaluar las consecuencias biológicas, los científicos inyectaron ARN “envejecido” en células madre embrionarias de ratón. Detectaron alteraciones en genes relacionados con el metabolismo y la función cerebral, lo que podría ayudar a explicar por qué los hijos de padres mayores presentan mayores riesgos metabólicos o neurológicos.

El estudio también determinó que estos cambios ocurren exclusivamente en la cabeza del espermatozoide, la parte que transmite la información genética al óvulo durante la fecundación.

Fuente: Infobae.