Cientos de fanáticos se reúnen en el Malecón de SD para ver juego RD vs. Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol

Cientos de fanáticos se congregaron la noche de este miércoles en el Malecón de Santo Domingo para seguir, a través de una pantalla gigante, el partido entre República Dominicana y Venezuela correspondiente a la ronda inicial del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

La actividad, que auspiciada por la Alcaldía del Distrito Nacional, reúne a seguidores del béisbol que disfrutan del ambiente deportivo mientras observan el esperado encuentro entre ambas selecciones, consideradas entre las más fuertes del torneo.

El partido se disputa en el estadio loanDepot Park, casa de los Marlins de Miami, y definirá el primer lugar del Grupo D, ya que ambas selecciones llegan invictas con récord de 3-0.

El ganador del encuentro finalizará la primera ronda con marca de 4-0 y avanzará a los cuartos de final para enfrentar a Corea del Sur. Por su parte, el equipo que resulte derrotado, con récord de 3-1, deberá medirse ante Japón en la siguiente fase del torneo.

La selección dominicana ha mostrado una de las ofensivas más potentes del campeonato. El equipo lidera el torneo en carreras anotadas, con 34, y se encuentra entre los mejores en promedio de bateo, porcentaje de embasado (OBP), slugging (SLG) y OPS.

Además de su bateo arrollador, el cuerpo de lanzadores también ha lucido sólido, especialmente el relevo, considerado hasta el momento como uno de los más efectivos del torneo.

Por su parte, Venezuela presenta un conjunto equilibrado, encabezado por Ronald Acuña Jr., y con suficiente talento para competir ante cualquiera de las selecciones favoritas del campeonato.

El equipo sudamericano también es señalado como uno de los contendientes capaces de desafiar a potencias como Estados Unidos y Japón en la lucha por el título.

Para muchos analistas, esta selección dominicana es una de las más completas que se han presentado en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, con gran parte de sus jugadores estelares en plenitud de rendimiento.

LA PLANTILLA DOMINICANA CUENTA CON FIGURAS AMPLIAMENTE RECONOCIDAS EN LAS GRANDES LIGAS.

Entre los jugadores de posición destacan: Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Junior Caminero, Julio Rodríguez, Manny Machado, Oneil Cruz, Ketel Marte, Geraldo Perdomo, Carlos Santana, Agustín Ramírez, Austin Wells, Junior Lake, Erik González y Amed Rosario.

El cuerpo de lanzadores incluye a Sandy Alcántara, Cristopher Sánchez, Albert Abreu, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huáscar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Edwin Uceta y Abner Uribe.

FUENTE: N DIGITAL