Circula video de agentes de la Digesett sometiendo a un ciudadano tras retenerle su motocicleta de forma arbitraria

Un nuevo episodio de presunto abuso de autoridad ha encendido el debate en las plataformas digitales tras la difusión de un video que muestra a un ciudadano en un estado de profunda impotencia frente a agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). En las imágenes, que han circulado ampliamente este martes, se observa al hombre denunciar entre lágrimas lo que califica como el despojo arbitrario de su motocicleta, un hecho que rápidamente escaló hacia un enfrentamiento físico.

El material audiovisual documenta no solo el reclamo desesperado del conductor, sino también el momento en que es sometido por los uniformados. La controversia se ha intensificado ante la denuncia de que los agentes habrían utilizado un dispositivo de electrochoque para doblegar al ciudadano, un método de fuerza que ha sido blanco de duras críticas por parte de usuarios y defensores de los derechos civiles, quienes cuestionan la proporcionalidad del uso de la fuerza en este tipo de operativos de tránsito.

Hasta el momento, la ubicación exacta del incidente no ha sido confirmada y la dirección de la Digesett no ha emitido un comunicado oficial aclarando las circunstancias que dieron pie a la retención del vehículo o al posterior altercado. La falta de una versión institucional ha alimentado la indignación en las redes sociales, donde ciudadanos exigen transparencia sobre los protocolos de actuación de los agentes de tránsito.

Ante la creciente presión social, diversos sectores han comenzado a solicitar una investigación interna exhaustiva por parte de la Inspectoría de la Policía Nacional y la propia Digesett. El objetivo de este reclamo es deslindar responsabilidades y determinar si el uso de dispositivos de electrochoque en este contexto se ajusta a la normativa legal vigente o si, por el contrario, representa una violación a la integridad física y a los derechos fundamentales del ciudadano.