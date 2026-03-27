Ciudadanos apuestan por la reflexión, la prudencia y el compartir familiar en Semana Santa

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Santo Domingo.– A pocos días del inicio de la Semana Santa, ciudadanos consultados durante un recorrido por distintos sectores del Gran Santo Domingo expresaron cómo planean vivir el asueto, en medio de opiniones marcadas por la reflexión espiritual, la prudencia y el deseo de compartir en familia.

Para muchos, la Semana Mayor sigue siendo una fecha para el recogimiento, la paz, la tranquilidad y la unión familiar, aunque sin dejar de lado las tradiciones gastronómicas propias de la temporada.

Durante el recorrido, varios ciudadanos manifestaron que este año optarán por permanecer en sus hogares debido a la situación económica, mientras otros dijeron que tienen previsto trasladarse al interior del país para compartir con familiares o pasar los días santos fuera de la ciudad.

Uno de los consultados manifestó que aprovechará estos días para disfrutar en familia y compartir alimentos típicos.

“Para Semana Santa me voy a comer arroz con coco, pescado y compartir en familia”, expresó.

En la misma línea, José Armando de la Cruz señaló que también planea vivir estos días con tranquilidad, apegado a las costumbres dominicanas. “Y nada, como dicen los dominicanos, vamos a comer habichuelas con dulce y galleticas”, comentó.

Al ser preguntado sobre el mensaje que enviaría a los jóvenes que suelen ver la Semana Santa como una oportunidad para excesos o imprudencias, hizo un llamado a la conciencia.

“Yo mil veces prefiero que gocen lo que tienen que gozar, pero no en momentos de peligro, como la Semana Santa”, sostuvo.

Otra de las personas consultadas consideró que estos días deben ser aprovechados para la meditación y la oración por el país, ante las dificultades sociales que enfrenta la nación.

“Vamos a comer, pero también a pedirle a la gente que se ocupe de la meditación y que ore por el país, porque muchos problemas tiene”, expresó.

Asimismo, durante el recorrido también hubo quienes dijeron que prefieren quedarse en sus hogares por razones de seguridad, ante la percepción de inseguridad y los riesgos que suelen aumentar durante el asueto.

Las opiniones recogidas reflejan que, para muchos ciudadanos, la Semana Santa continúa siendo una fecha para fortalecer la fe, compartir en familia, preservar las tradiciones y actuar con prudencia.

Fuente: De Ultimo Minuto