Claro Dominicana es reconocida en ExpoSostenible 2026

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Claro Dominicana obtuvo el segundo lugar en el pilar de gobernanza (91.7 %), el de mayor valoración dentro del ranking Top 15 «Empresas que Transforman la República Dominicana ExpoSostenible 2026″, consolidándose como un referente en gestión ética, transparencia y coherencia en su forma de operar.

En el resultado del ránking general, la empresa se ubicó en el Top 5, posicionándose además como la empresa número 1 del sector telecomunicaciones dentro de esta medición, al convertir la conectividad en desarrollo sostenible, impulsando la inclusión digital y contribuyendo a la reducción de emisiones.

«Este reconocimiento confirma nuestro compromiso con una gestión ética, transparente y coherente», expresó Carlos Cueto, presidente de Claro Dominicana.

«En Claro Dominicana creemos que la conectividad no solo acerca, sino que genera oportunidades reales, impulsa el desarrollo y contribuye a un futuro más sostenible para todos», expresó Carlos Cueto, presidente de Claro Dominicana«.

Este desempeño se complementa con su evaluación en los demás pilares ASG. En el ámbito social, alcanzó la quinta posición (88.3 %), reflejo de su contribución al desarrollo mediante la generación de empleo de calidad, la promoción de entornos laborales inclusivos y el impulso de iniciativas que impactan positivamente a las comunidades.

En ese sentido, la empresa fomenta oportunidades en educación, trabajo y entretenimiento, conectando a más de 8.1 millones de personas, hogares y negocios, brindando acceso a internet de alta velocidad.

En el pilar ambiental, se posicionó en el 6to. lugar (77.1 %), evidenciando su compromiso con el uso responsable de los recursos, la eficiencia energética y la adecuada gestión de residuos. En más de 30 instalaciones, Claro incorpora el uso de energía renovable avanzando hacia un futuro con menor impacto ambiental.

Pilar Haché, Carolina Lantigua y Tammy Vásquez. (FUENTE EXTERNA)

De igual forma, este compromiso se materializa en iniciativas como el Programa para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), pionero en el sector de las telecomunicaciones del país, con el que recolectó más de 1.7 millones de kilogramos de residuos electrónicos entre el año 2020 y el 2025.

Además, a través de Aprende con Claro, la compañía promueve la educación ambiental, formando ciudadanos más conscientes con el cuidado del planeta.

Más allá de los resultados, este reconocimiento refleja la forma en cómo hacen posible un mejor país, enfocada en las personas y en generar impacto real. A través de la conectividad y la tecnología, la empresa impulsa la inclusión digital, reduce brechas y contribuye al desarrollo económico, social y ambiental del país.

Metodología

Este ránking de ExpoSostenible, plataforma liderada por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), El Nuevo Diario, Innovent, EM, Estrategia & Soluciones y contó con el respaldo técnico Newlink Dominicana, evalúa la percepción, consistencia e impacto real de las empresas en la sociedad, combinando investigación cuantitativa, opinión especializada y validación documental.

Durante su presentación, Eduardo Valcárcel, managing Partner de Newlink Dominicana explicó que el estudio «no parte de declaraciones; parte de percepción, consistencia e impacto», destacando su enfoque en la credibilidad y el reconocimiento real por parte de la sociedad.

Más de 300 empresas fueron mencionadas de forma espontánea, identificándose posteriormente las 15 con mayor percepción de sostenibilidad en el país, a partir de un proceso estructurado de evaluación y validación técnica.

Este reconocimiento se suma a otros logros de Claro Dominicana, como su posicionamiento en el ranking de Empresas Más Responsables en materia ESG de Merco, reafirmando su compromiso de hacer posible un mejor país y de seguir generando valor sostenible para la sociedad.

Fuente: Diario Libre