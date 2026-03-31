Marcos Brador celebra apertura de la exposición «Inspiración de fe»



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 37 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 4 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Marcos Brador dejó abierta su exposición «Inspiración de fe», en un acto celebrado en la sala de exposiciones Arq. César Iván Feris Iglesias, de APEC Cultural, en su edificación de la Máximo Gómez.

Experimentado joyero y orfebre define esta exposición como una jornada de contemplación y encuentro religioso para los amantes de las artes y devotos de la Virgen. Asimismo, la muestra consiste en una serie de cuadros elaborados mediante técnicas de orfebrería, donde el oro, la plata y las piedras preciosas se integran en composiciones artísticas.

El padre Juan Polanco, diácono de la Universidad Apec, bendijo la apertura, mientras que el señor Carlos Sangiovanni, presidente de la Comisión de Apec Cultural, resaltó la trayectoria del autor y la dimensión de las obras expuestas. Dafne Guzmán tuvo a su cargo la maestría de ceremonias.

Dafne Guzmán, Marcos Brador y la doctora Ana Simó. (FUENTE EXTERNA) Marcos Brador e Ingrid de Feris. (FUENTE EXTERNA)

Motivación detrás de la exposición

Marcos Brador, visiblemente emocionado, recontó que la motivación de la muestra nace de una experiencia profundamente personal: su hijo, siendo un recién nacido, atravesó una enfermedad delicada, y en medio de ese momento difícil la fe tuvo un papel fundamental para su familia.

La recuperación del niño fue vivida como un milagro atribuido a la Virgen, y a partir de entonces surgió el deseo de expresar gratitud a través del arte, transformando los metales y las piedras, en obras que reflejan fe, esperanza y agradecimiento.

Brador expresó que: «las piezas no son solo cuadros trabajados en orfebrería, representan la luz y la protección que nos dio la virgen. Cada detalle trabajado es un acto de devoción«.

En la muestra, abierta al público, se pueden admirar obras que fusionan arte, artesanía y espiritualidad. Cada cuadro presenta composiciones trabajadas a mano en metales preciosos y piedras seleccionadas, donde se exploran texturas, relieves, brillo y luz.

Estas son piezas que invitan a observar de cerca el detalle del trabajo artesanal y la nobleza de los materiales.

Marcos Brador y su trayectoria

Marcos Brador es propietario de la Joyería Brador, entidad con más de 40 años en la industria del país. El artista cuenta con una amplia trayectoria en el trabajo de la orfebrería, dedicándose durante años a la creación de piezas en oro, plata y piedras preciosas.

Su experiencia incluye el diseño y manufactura anillos de graduación y de joyería personalizada y piezas únicas, que combinan tradición artesanal con creatividad artística.

Esta exposición representa una evolución de ese oficio, combinando la devoción a la Virgen con la expresión espiritual y artística a través de la orfebrería.

Aquí, el arte del joyero se transforma en un homenaje visual a la madre de Jesús, donde cada pieza refleja no solo la destreza técnica, sino también el agradecimiento y la fe profunda del artista.

La fusión de metales preciosos y piedras con motivos religiosos convierte la muestra en una celebración de la espiritualidad, logrando que el arte de la orfebrería se mezcle con la devoción mariana en cada obra.

Fuente: Diario Libre