Clásico: Abinader también acude al malecón a disfrutar juego entre RD y EE. UU.

El presidente Luis Abinader acudió la noche de este domingo a la Plaza Santo Domingo en el Malecón de Santo Domingo, desde donde la Alcaldía del Distrito Nacional transmite en pantalla gigante el duelo entre la República Dominicana y Estados Unidos del Clásico Mundial de Béisbol.

El juego de esta noche es por el pase a la final de la competencia. El ganador se medirá por el trofeo al ganador entre Italia y Venezuela, encuentro que se realizará mañana lunes.

El lugar está repleto de personas que se dieron cita para disfrutar de uno de los partidos más críticos de los que la escuadra dominicana ha enfrentado.

El mandatario se sentó en primera fila junto a la alcaldesa Carolina Mejía. Ambos llevan la gorra con el logo del equipo dominicano.

FUENTE: DL