Colegio Médico Dominicano pudiera abrir investigación en acaso de ginecólogo acusado de violar a varias pacientes

Tras el caso de supuesta agresión sexual por parte de un ginecólogo a varias pacientes, el Colegio Médico Dominicano (CMD) pudiera abrir una investigación al respecto que dé con la realidad de los hechos.

El expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, expresó que ese gremio tiene la facultad de abrir una investigación en torno al caso del médico monografista Wilber Polanco Sanz, apresado tras ser acusado de agredir sexualmente a una paciente de nacionalidad haitiana en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte.

Aunque el gremialista considera que estos casos no solo afectan la imagen de los médicos, sino de toda una sociedad, entiende que no se debe juzgar a nadie sin primero ser investigado.

Para el psicólogo José Ortiz, los pacientes pudieran ser los más afectados en estos casos. En tanto que ciudadanos consultados sobre el tema, expresan opiniones diversas.

Luego del arresto del profesional de la salud Wilber Polanco por supuesto intento de violación a una nacional haitiana, el Ministerio público tras revisar los archivos institucionales, constató que el médico ya enfrentaba tres denuncias previas por hechos de la misma naturaleza.

Fuente: NT