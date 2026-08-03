Computación cuántica: el próximo gran desafío para la ciberseguridad y la confianza digital

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Resumen generado con IA ·

Por José Aquino

La computación cuántica avanza a un ritmo que obliga a replantear la seguridad digital del mundo. Lo que hasta hace pocos años parecía una tecnología reservada para los laboratorios de investigación, hoy representa uno de los mayores desafíos para la protección de la información, las transacciones electrónicas y la confianza en el ecosistema digital.

El pasado 30 de julio, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST), advirtió que el desarrollo de computadoras cuánticas podría comprometer los algoritmos criptográficos que actualmente protegen el tráfico de Internet, las operaciones financieras, las firmas digitales y las comunicaciones gubernamentales. Como respuesta, el organismo continúa impulsando nuevos estándares de criptografía poscuántica, diseñados para resistir los ataques de esta nueva generación de tecnologías.

La preocupación no radica únicamente en el futuro. Expertos en ciberseguridad alertan sobre la estrategia conocida como “Harvest Now, Decrypt Later” (“capturar hoy, descifrar mañana”), mediante la cual actores maliciosos almacenan información cifrada con la expectativa de descifrarla cuando existan computadoras cuánticas con capacidad suficiente. Esto convierte la preparación temprana en una necesidad estratégica y no en una decisión que pueda postergarse.

En este contexto, República Dominicana cuenta con una base institucional importante sobre la cual construir. La Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital marcó un hito al reconocer jurídicamente la firma digital y establecer el uso de mecanismos criptográficos basados en infraestructura de clave pública (PKI), certificados digitales y criptografía asimétrica. Gracias a esta legislación, el país ha fortalecido la autenticidad, la integridad y el no repudio de las transacciones electrónicas, sentando las bases de la confianza digital.

Más recientemente, el Decreto No. 612-24 fortaleció la gobernanza nacional en materia de ciberseguridad mediante una nueva arquitectura institucional e incorporó el Instituto Criptográfico Nacional, llamado a desempeñar un papel estratégico en la protección de la información del Estado y de las infraestructuras críticas. Esta decisión demuestra que la criptografía ya forma parte de la seguridad nacional y del proceso de transformación digital del país.

No obstante, el escenario tecnológico ha cambiado. Los algoritmos criptográficos utilizados actualmente fueron diseñados para enfrentar las capacidades de las computadoras tradicionales, no las de los futuros computadores cuánticos. Esto plantea la necesidad de evolucionar el marco normativo y técnico hacia una estrategia nacional de transición a la criptografía poscuántica.

Esta transición no consiste únicamente en reemplazar algoritmos. Requiere identificar dónde se utilizan mecanismos criptográficos en las instituciones públicas y privadas, desarrollar capacidades de criptoagilidad para actualizar los sistemas de manera segura, fortalecer el talento especializado e incorporar los nuevos estándares internacionales dentro de la estrategia nacional de ciberseguridad, la Agenda Digital y las futuras regulaciones sobre protección de datos y resiliencia digital.

La computación cuántica representa una oportunidad para anticiparse a los desafíos del mañana. Así como la Ley 126-02 permitió construir la confianza en las transacciones electrónicas y el Decreto 612-24 fortaleció la institucionalidad de la ciberseguridad, el siguiente paso debe ser impulsar una Estrategia Nacional de Criptografía Poscuántica, alineada con las mejores prácticas internacionales.

La transformación digital del futuro no dependerá únicamente de ofrecer más servicios digitales o incorporar inteligencia artificial. Su verdadero éxito estará determinado por la capacidad de proteger la información, preservar la confianza de los ciudadanos y garantizar que la infraestructura digital del país continúe siendo segura frente a las tecnologías que aún están por llegar.

El autor es Profesor universitario y consultor TI , TD. Seguridad y Defensa / Especialista en Centro de Datos (AOS) / Protección de Datos y Sistemas de Información.