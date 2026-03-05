Nacionales

Con arma en mano mujer protagoniza discusión en vía pública

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
16 Se lee en 1 minuto

Un video viral en redes muestra a una mujer blandiendo un arma de fuego durante una discusión pública en la carretera Mella, frente a Megacentro, en Santo Domingo Este.

En las imágenes, se ve cómo sostiene el arma mientras confronta a otras personas.

Hasta ahora, no se conocen las causas del altercado ni qué llevó a la mujer a sacar el arma, pero el incidente ha avivado temores por la inseguridad en vías públicas.

Fuente: Panorama

