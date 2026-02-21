Con perfil falso de IG, le enviaba material sexual y la citó: arrestan hombre por acoso a menor

La Policía Nacional arrestó en la provincia La Vega a un hombre, por presunto acoso digital y envío de contenido sexual a una preadolescente de 13 años, cuya identidad se hace reserva.

Se trata de Carlos Eduardo Gil Jiménez, quien fue arrestado en cumplimiento de la Orden de Arresto No. RAJ-2026-00758, por miembros del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, en coordinación con el Ministerio Público.

Contra el detenido pesa una orden judicial emitida el 22 de enero de 2026 por el Despacho Judicial Penal de Santo Domingo, por presunta violación a los artículos 12, 14 y 396 de la Ley 136-03 y el artículo 355 del Código Penal Dominicano.

De acuerdo con el informe preliminar, el arresto fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron ubicar al imputado en una estación de expendio de combustible en La Vega, donde presuntamente había coordinado un encuentro con la menor, evidenciando la continuidad del acoso.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta el 13 de enero de 2026 por la madre de la adolescente, quien alertó sobre comunicaciones inapropiadas a través de redes sociales.

De acuerdo con las pesquisas, la menor fue contactada mediante un perfil falso en Instagram y posteriormente recibió mensajes persistentes vía Whatsapp, incluyendo material audiovisual de carácter sexual, aun después de que el imputado tuviera conocimiento de su edad.

Las evidencias digitales recopiladas por los investigadores establecen indicios suficientes de responsabilidad penal, por lo que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

