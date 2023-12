Conductores de vehículos pesados violan resolución que prohíbe circulación por la ciudad

Send an email

A pesar de la ordenanza 2-2017 emitida por la Alcaldía del Distrito Nacional que prohíbe el tránsito de vehículos pesados por la ciudad, los camiones, patanas, tanqueros y otros siguen circulando, poniendo en peligro la vida de ciudadanos, destruyendo vías y causando taponamientos.

La ordenanza, en su segundo artículo, establece: «Esta disposición es transitoria hasta la puesta en servicio en su totalidad de la Avenida Circunvalación de Santo Domingo», sin embargo, a pesar de que esta vía fue construida para sacar del Distrito Nacional los vehículos pesados y funciona con normalidad desde hace tres años y 9 meses, los vehículos pesados siguen circulando por las calles de la ciudad.

El artículo tercero de la ordenanza indica: «Se sancionará como una infracción grave la violación a la presente ordenanza de acuerdo a lo establecido en los artículos 300 numeral 3 y 324 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana».

Conductores de estos y otros tipos de vehículos violan la ordenanza sin ser fiscalizados por las autoridades, que en ocasiones se muestran ajenas al cumplimiento de esa y otras normas de tránsito, lo que hace más caótica la circulación.

Transitan como «Pedro por su casa»

Diario Libre observó durante un tiempo la circulación de vehículos pesados por la avenida Georges Washington sin ninguna restricción a pesar de que los no autorizados deben tomar la avenida Máximo Gómez si se desplazan en dirección oeste–este.

En ese punto había este viernes agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestres (Digesett), pero no en la vía y no fiscalizaban los camiones, que, como «Pedro por su casa», transitaban libremente. Algunos conductores si subían por la Máximo Gómez sin la presencia de los agentes.

Waldys Taveras, autor de la ordenanza junto a la también exregidora Consuelo Despradel, dijo que el tema del tránsito es una responsabilidad compartida entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Alcaldía y RD Vial.

Waldys Taveras, experto municipalista. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

La Circunvalación y cuatro presidentes

«En la capital y en las grandes ciudades lo que se debe hacer, en principio, especialmente en lugares como este de mucho movimiento y congestión vehicular, es sacar la carga pesada, los vehículos pesados, y sacar todas sus rutas por la Circunvalación de Santo Domingo. El 80 % de los vehículos de carga que cruzan por el Malecón o el centro de la ciudad, van hacia la región Este, por lo tanto, tienen esa conexión».

Dijo que con los que ofrecen servicios en el Distrito Nacional hay que establecerle una ruta y un horario que afecte lo menos posible la movilidad. Manifestó que el Intrant, RD Vial, La Alcaldía y el Ministerio de Obras Públicas deben ponerse de acuerdo para aplicar las medidas y reducir los taponamientos en la ciudad.

«No ha habido la autoridad suficiente para que se ejecute la ordenanza y los vehículos pesadostransiten por la Circunvalación, esa es una obra de Estado, la comenzó Hipólito, la siguió Leonel, Danilo y también Luis Abinader, tenemos cuatro presidentes distintos que han entendido la importancia de esa vía, pero no lo entienden los funcionarios de esos gobiernos», enfatizó Taveras.

Entiende que hay una actitud de no buscarle solución a los problemas para no generar conflictos con la sociedad, pero en su opinión está generando un rechazo al gobierno por parte de ciudadanos no organizados, que son los que generan mayor cantidad de votos, por lo que llamó al presidente Luis Abinader a asumir el liderazgo para enfrentar el desorden del tránsito y el transporte.

Fuente: DL