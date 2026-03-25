CONEP apoya la indexación del impuesto sobre la renta

Santo Domingo.– El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, expresó su respaldo a la propuesta de Omar Fernández sobre la indexación del impuesto sobre la renta aplicado a los salarios, al considerarla positiva para aliviar la presión económica que enfrentan los hogares dominicanos en medio de las tensiones derivadas de los conflictos en Medio Oriente.

Dargam valoró el planteamiento impulsado por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y señaló que debe formar parte del debate nacional, ya que está contemplado en el Código Tributario y contribuye a fortalecer la coherencia del sistema fiscal.

“Esta medida no puede verse de forma aislada, sino como parte de una reforma integral que permita identificar los recursos requeridos y, además, aplicar una indexación que ya está contemplada en el propio Código Tributario. No debe asumirse como una respuesta coyuntural, sino como una acción estructural”, expresó Dargam.

El dirigente empresarial instó al Gobierno a convocar espacios de diálogo para socializar la iniciativa presentada por el legislador, con el fin de evaluar mecanismos que permitan preservar los ingresos del Estado mientras se da cumplimiento a la ley.

Asimismo, sostuvo que la indexación del impuesto sobre la renta debe entenderse como una corrección del sistema, orientada a mantener el equilibrio entre los ingresos estatales y la capacidad contributiva de los ciudadanos.

Finalmente, destacó que propuestas como la presentada por Fernández contribuyen a abrir un debate necesario sobre la estructura tributaria del país y su capacidad de adaptación ante escenarios económicos cambiantes.

FUENTE: EL NACIONAL.