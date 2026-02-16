Política

Confrontación discursiva entre Abinader, Leonel y Danilo genera debate político en RD

Las reacciones a la confrontación evidencian la polarización entre seguidores de Abinader, Leonel y Danilo.

Santo Domingo.– Lo que comenzó como un intercambio sobre cifras, gestión pasada y «búsquedas en Google» en medio de una confrontación discursiva entre AbinaderLeonel y Danilo, terminó generando reacciones encontradas entre distintas bancadas en el Congreso Nacional, donde cada quien defiende la postura de su partido.

El nuevo cruce de declaraciones entre los líderes de los principales partidos  del país no solo marcó la agenda del fin de semana, sino que también puso en marcha la maquinaria legislativa en el Congreso.

Reacciones del oficialismo y la oposición en el Congreso

Desde el oficialismo cerraron filas en defensa del presidente Abinader, asegurando que los indicadores económicos y sociales respaldan su gestión. Señalan que una prueba del buen manejo del gobierno ha sido la forma en que ha enfrentado los casos de corrupción.

En contraste, la oposición, representada por la Fuerza del Pueblo y el PLD, sostuvo que las estadísticas oficiales no reflejan el costo de la vida ni la presión económica sobre los ciudadanos. El PRD cuestionó que con sus declaraciones el presidente politizara la situación del país.

Este domingo, el presidente Luis Abinader afirmó que teme que la oposición explore en Google la supuesta mala gestión que hicieron cuando administraron el Estado. El exmandatario Leonel Fernández respondió que la actual crisis económica no se soluciona con búsquedas en la red, sino con acciones. Además, Danilo Medina acusó al Gobierno de triplicar el costo de la presa Monte Grande.

