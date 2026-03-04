Congreso a la expectativa ante proyecto que busca eliminar impuestos anacrónicos

Santo Domingo. – Diputados manifestaron estar a la expectativa del proyecto de ley que busca eliminar los impuestos anacrónicos, anunciado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, el cual estará siendo enviado al Congreso Nacional.

Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que respaldarán cualquier iniciativa que contribuya a aliviar la carga fiscal y beneficie directamente a la población.

El diputado Félix Michel sostuvo que en el sistema tributario dominicano persisten impuestos y recargos anacrónicos que generan distorsiones jurídicas y financieras, al imponer moras e intereses sobre montos que aún no han sido efectivamente percibidos por el Estado. En ese sentido, consideró necesario que cualquier proyecto que se someta al Congreso Nacional corrija estas prácticas y simplifique el cumplimiento tributario, siempre que las medidas vayan en beneficio del pueblo dominicano.

“Te podemos decir que todo lo que vaya en beneficio del pueblo dominicano pues contará con el respaldo de la Fuerza del Pueblo y nosotros, eso sí. Sí hay impuestos anacrónicos, sí hay distorsiones. Por ejemplo, la DGI te cobra mora, impuestos, retrasos, eso es un absurdo jurídico y financiero”, indicó.

El diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana, sostuvo que, aunque el anuncio del Gobierno sobre la revisión de impuestos proyecta una intención positiva, advirtió que lo fundamental será verificar que no se traduzca en una mayor carga para los sectores más golpeados por el alto costo de la vida y el incremento de los servicios.

“Para el Partido de la Liberación Dominicana, lo más importante es que no perjudique a los sectores que han venido recibiendo los latigazos de este gobierno en todos los órdenes”, apuntó Díaz.

De su lado, Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, reclamó que si se contempla una rebaja de impuestos a las empresas, también debe eliminarse lo que calificó como un cobro ilegal derivado de la falta de indexación salarial.

“Ahora, si se van a eliminar impuestos a las empresas para que paguen lo justo, lo real es que la población ha pedido que se elimine la indexación salarial que se está cobrando ilegalmente. Ese es un impuesto que no deben pagar personas que no tienen que hacerlo”, expresó.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, la propuesta forma parte de la agenda a corto plazo de la institución y tiene como objetivo corregir sanciones desproporcionadas, así como facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Aunque el funcionario prefirió no precisar cuáles figuras impositivas serían incluidas en la iniciativa legislativa, sostuvo que desde la entidad que encabeza se promueve una visión de trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, con el objetivo de reducir distorsiones y avanzar hacia un sistema tributario y fiscal más equilibrado y eficiente.

Fuente: De Ultimo Minuto