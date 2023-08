Consejo Nacional de Educación aprueba bibliografía de libros de texto pese a oposición de editoriales

Send an email

El ministro de Educación, Ángel Hernández, informó que el Consejo Nacional de Educación aprobó las tres ordenanzas que establecen el currículo, el sistema de evaluación y la bibliografía de libros de texto para los niveles Inicial, Primario y Secundario del año escolar 2023-2024 en formato impreso y digital.

Esto, pese a las supuestas irregularidades advertidas en un acto de intimación de la Asociación de Industrias Editoriales (Adierd) difundida este martes en la mañana en el que acusaba al Ministerio de Educación de ser juez y parte en la elaboración y aprobación de los nuevos libros de textos y de violar la ordenanza 26-2021 que establece que las bibliografías aprobadas por el consejo tienen una vigencia de cuatro años, entre otras irregularidades que llamó a preocupación al Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep) y Acción Empresarial por la Educación (Educa), al punto de que horas antes de la reunión del consejo difundieron un comunicado solicitando una revisión exhaustiva de todo el proceso y posteriormente se abstuvieron de votar por las ordenanzas.

El ministro Hernández tradujo la intimación como un «ataque de las editoriales» para crear pánico en los miembros del consejo, sin embargo, exhibió que las controversiales ordenanzas fueron aprobadas con 20 votos a favor y tres abstenciones.

Luego de la reunión del consejo, convocó a la prensa para responder a las acusaciones vertidas por Adierd. Negó que sea juez y parte porque los libros fueron elaborados por las Academias de Ciencias.

Ante la pregunta sobre la acusación de no respetar la vigencia de cuatro de años de los libros de texto, el ministro declaró que las nuevas ordenanzas no invalidan los libros aprobados en el 2021 y 2022, pero no podrán ser utilizados en las escuelas.

«La ordenanza no invalida los libros del 2021 y 2022, ellos los pueden seguir vendiendo, si alguien se los compra», expresó.

Fuente: DL