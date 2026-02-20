Consideran error la solicitud de Abel Martínez de ser excluido como aspirante presidencial del PLD

A propósito de la carta enviada por Abel Martínez al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, en la que solicita que su nombre no sea incluido en el listado de aspirantes que será presentado ante el Comité Central este domingo 22 de febrero, el panelista de El Sol de la Mañana, Nayib Chahede, aseguró que una eventual salida del dirigente no provocará desánimo en el PLD.

En el mismo espacio radial, el también panelista Virgilio Féliz consideró que la actitud de Martínez refleja una posición individual frente a la organización y afirmó que el dirigente “quiere hacerle la contraria al partido”.

De su lado, Eury Cabral sostuvo que las acciones del exaspirante presidencial son señales de una posible renuncia. Ante esa afirmación, Chahede reiteró que Martínez debería formalizar su salida para evitar prolongar la incertidumbre interna.

Chahede agregó que el PLD debe continuar fortaleciendo su estructura organizativa y avanzar con la consulta interna prevista antes de finalizar 2026.

Indicó que el partido atraviesa un buen momento y que dirigentes como Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Ventura Camejo y Charlie Mariotti participarán en la reunión del Comité Central convocada para este domingo a las 10:00 de la mañana.

