Política

Consideran error la solicitud de Abel Martínez de ser excluido como aspirante presidencial del PLD

La reunión del Comité Central del PLD está convocada para este domingo a las 10:00 de la mañana.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 57 minutos
13 Se lee en 1 minuto

A propósito de la carta enviada por Abel Martínez al presidente del Partido de la Liberación DominicanaDanilo Medina, en la que solicita que su nombre no sea incluido en el listado de aspirantes que será presentado ante el Comité Central este domingo 22 de febrero, el panelista de El Sol de la MañanaNayib Chahede, aseguró que una eventual salida del dirigente no provocará desánimo en el PLD.

En el mismo espacio radial, el también panelista Virgilio Féliz consideró que la actitud de Martínez refleja una posición individual frente a la organización y afirmó que el dirigente “quiere hacerle la contraria al partido”.

De su lado, Eury Cabral sostuvo que las acciones del exaspirante presidencial son señales de una posible renuncia. Ante esa afirmación, Chahede reiteró que Martínez debería formalizar su salida para evitar prolongar la incertidumbre interna.

Chahede agregó que el PLD debe continuar fortaleciendo su estructura organizativa y avanzar con la consulta interna prevista antes de finalizar 2026.

Indicó que el partido atraviesa un buen momento y que dirigentes como Francisco Domínguez BritoFrancisco Javier GarcíaVentura Camejo y Charlie Mariotti participarán en la reunión del Comité Central convocada para este domingo a las 10:00 de la mañana.

Más detalles: RCC NOTICIAS

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 57 minutos
13 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

PLD oficializará presidenciables este domingo bajo clima de controversia con Abel Martínez

Hace 1 hora

Un grupo dentro del PLD está decidido a inscribir a Gonzalo Castillo como precandidato presidencial

Hace 2 horas

Comunicador propone que el PRD lleve a Omar Fernández como candidato presidencial

Hace 5 horas

FP denuncia colapso del sistema ambiental

Hace 1 día
Botón volver arriba