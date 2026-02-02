CRISTIAN CASABLANCA REAFIRMA SU ESTATUS DE «EL MAESTRO» CON LA ADQUISICIÓN DEL EXCLUSIVO MASERATI MC20

El Veedor Digital. Santo Domingo, República Dominicana – El reconocido numerólogo, figura pública y experto en estilo de vida de lujo, Cristian Casablanca, ha vuelto a paralizar las redes sociales y el mundo automotriz en el país al develar su más reciente adquisición: un espectacular Maserati MC20.

Conocido por su colección de alta gama, que ha incluido desde el Ferrari SF90 Stradale hasta el McLaren 720S, «El Maestro» eleva nuevamente la vara del lujo en República Dominicana al incorporar este superdeportivo italiano, una pieza de ingeniería que marca el renacimiento de la marca del tridente.

Una joya de la ingeniería italiana en suelo dominicano

El Maserati MC20 (Maserati Corse 2020) no es un vehículo cualquiera. Es el auto que ha devuelto a la marca italiana al mundo de las carreras y los superdeportivos puros. Entre sus características más impresionantes, que Casablanca ya disfruta por las calles de Santo Domingo, destacan:

Motor Nettuno: Un revolucionario V6 biturbo de 3.0 litros que produce 630 caballos de fuerza, con tecnología derivada de la Fórmula 1.

Velocidad: Capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 2.9 segundos, con una velocidad máxima superior a los 325 km/h.

Diseño: Puertas de apertura tipo mariposa («Butterfly doors») y un chasis monocasco de fibra de carbono ultraligero.

Declaraciones sobre la nueva adquisición

Fuentes cercanas afirman que para Cristian Casablanca, este vehículo representa no solo poder económico, sino un gusto refinado por la exclusividad. El MC20 es un auto difícil de conseguir debido a su limitada producción y alta demanda global, consolidando a Casablanca en el selecto grupo de coleccionistas capaces de acceder a estas máquinas en el Caribe.

«El éxito no se presume, se demuestra con hechos y con máquinas que solo unos pocos pueden domar. El MC20 es la combinación perfecta de elegancia y agresividad, tal como mi trayectoria», se le ha escuchado comentar en sus plataformas digitales.

Con este nuevo ingreso a su garaje, Cristian Casablanca continúa siendo la referencia indiscutible en el mundo del motor de lujo en la República Dominicana, manteniendo a sus seguidores y detractores atentos a cada uno de sus movimientos.