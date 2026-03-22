Cristopher Sánchez firma extensión de US$107 millones con Filis de Filadelfia

El lanzador dominicano, Cristopher Sánchez firmó una extensión con los Filis de Filadelfia por seis años, desde 2027 hasta 2032, por un monto de 107 millones de dólares.

De acuerdo al periodista deportivo, Matt Gelb el contrato del estelar dominicano tiene una opción de extenderse hasta 2033.

El zurdo será el abridor del conjunto de Filadelfia durante Día Inaugural de las Grandes Ligas, quien se medirá a los Rangers de Texas.

Durante la temporada 2025, Sanchez registró una marca de 13-5 y una efectividad de 2.50 en 32 aperturas, quedando segundo en la votación del premio Cy Young de la Liga Nacional.

FUENTE: LISTIN DIARIO