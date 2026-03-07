Cristopher Sánchez hace historia en el Clásico con un inning de cuatro ponches

Suele decirse que cuando se asiste a un juego de béisbol, hay posibilidades de presenciar algo que nunca ha sucedido antes.

El viernes, en el loanDepot park de Miami, en el juego inaugural de la República Dominicana y Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol del 2026, ese concepto se cumplió, y rápido, cuando el abridor dominicano Cristopher Sánchez hizo historia en el primer inning del compromiso.

Sánchez logró ponchar al primer bate nicaragüense, Chase Dawson. Sin embargo, éste logró embasarse debido a un wild pitch. A continuación, vino el ataque ‘nica’. Un sencillo de Benjamín Alegría, otro de Ismael Munguía y un boleto negociado por Mark Vientos dejaron las bases llenas sin outs, con Nicaragua arriba por una.

Ante la adversidad, Sánchez sacó su casta de as. El estelar monticular de los Filis procedió a ponchar a los tres siguientes para limitar el daño, abanicando a Omar Mendoza, Emanuel Trujillo y Melvin Novoa.

De esta manera, Sánchez se convirtió en el primer lanzador en la historia del Clásico Mundial de Béisbol en registrar una entrada de cuatro ponches.

Quizás fue el preámbulo perfecto a un partido lleno de emociones, que empezó con un toma y dame entre ambas selecciones, para deleite del público de ambas nacionalidades, en un abarrotado loanDepot park.

A pesar del récord, posiblemente Sánchez no se fue satisfecho de su primera apertura en el Clásico, la cual abandonó tras permitir dos carreras limpias, con seis hits, en 1.1 entradas de labor.

