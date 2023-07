Críticas a Megan Fox por pedir ayuda para los gastos médicos de una amiga: «¿Por qué no donas tú?»

Send an email

La actriz Megan Fox, conocida por su participación en películas como ‘Bad Boys’, ‘Transformers’ y ‘Tortugas Ninja’, ha recibido duras críticas después de pedir ayuda a sus seguidores para recaudar dinero y cubrir los gastos médicos del padre de su amiga, quien padece cáncer de páncreas.

A través de una campaña de crowdfunding, Fox busca alcanzar la meta de 27.345 euros para Brittany Boyce, su manicurista.

Sin embargo, a pesar de la noble causa, Megan Fox ha sido fuertemente criticada por sus seguidores por dos razones: en primer lugar, debido a su patrimonio cercano a los 10 millones de euros, se espera que realice una donación personal para ayudar a su amiga. En segundo lugar, algunos usuarios han señalado que la actriz gastó esa misma cantidad de dinero en una sola manicura el año pasado.

En respuesta a los ataques, Megan Fox ha decidido enfrentar a sus detractores y ha compartido un mensaje en su cuenta de Instagram: «Hey, extraños. ¿Alguno de ustedes tiene la inteligencia emocional para considerar que tal vez Brit no quiere que sus clientes famosos hagan grandes donaciones porque eso crea una dinámica incómoda en sus relaciones laborales?».

«Ella me pidió que compartiera la campaña para que muchas personas puedan hacer pequeñas donaciones y ayudar a alcanzar la meta… Solo una cosa: no me acusen de ser mezquina o poco generosa. Así que intenten con otras tonterías, banda de psicópatas».

