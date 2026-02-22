¿Cuáles sectores no tiene luz tras falla en líneas de subestación 138 kV? Edeeste despliega brigadas

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó a sus clientes del sector Los Mina que debido a fallas en las líneas internas y externas de la subestación, se produjo la salida automática del interruptor correspondiente al transformador T01 de la Subestación Los Mina 138 kV, generando la interrupción del servicio eléctrico en diversos sectores de la zona.

«Desde el momento en que se produjo la incdencia, aproximadamente a las 7:50 de la mañana de este domingo, brigadas técnicas de la empresa se trasladaron al lugar para realizar las labores correctivas necesarias, con el objetivo de restablecer el suministro en el menor tiempo posible y garantizar la estabilidad del sistema», dijo la entidad en una nota de prensa.

Los sectores impactados por esta interrupción son: Alma Rosa, Alma Rosa II, Capotillo Villa Faro, El Rosal, Ensanche Ozama, Italia, Nuevo Sol Naciente, Residencial Delta Amarilis I, Villa Faro, Carolina, Hamarap, Invi Los Minas, Las Palmas de Alma Rosa, Mi Hogar, Respaldo Alma Rosa, San Lorenzo, Urb. Mendoza I y II, Los Rosarios, Alpes I, El Alba, El Almendro, La Botánica, Residencial Mella, El Dique 1, Las Américas, Molinuevo, Oxígeno (Dique 2), Ámbar, Jardines Alma Rosa, Patria Mella, Altos de Cancino, Amapola, Colinas del Este, El Brisal, Los Mina Centro, Los Mina Viejo, Lucerna, Prados del Cachón de la Rubia, Residencial Belinda, Residencial del Este, Residencial Mieses, San Antonio, Toronja y Vista Hermosa.

Edeeste agradeció la comprensión de sus clientes mientras se desarrollan los trabajos para la pronta normalización del servicio.

Fuente: Hoy.