América Latina

Cuba rechaza acusaciones de EE.UU. y niega presencia de bases militares o terroristas en la isla

En una declaración oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y negó cualquier vínculo con actividades hostiles

Vidal Sepulveda Send an email Hace 5 horas
13 Se lee en 1 minuto

El Gobierno de Cuba rechazó las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta existencia de bases militares o de inteligencia extranjeras en su territorio, luego de que Washington anunciara nuevas medidas para bloquear el envío de petróleo a la isla.

En una declaración oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y negó cualquier vínculo con actividades hostiles, terroristas o extremistas. El comunicado enfatiza que el país no ha financiado ni respaldado acciones contra Estados Unidos y que mantiene una postura transparente en materia de seguridad internacional.

La Cancillería cubana defiende su soberanía y rechaza vínculos con actividades terroristas

El texto oficial subraya que Cuba no alberga bases militares o de inteligencia extranjeras y rechaza categóricamente ser catalogada como un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. Además, aclara que cualquier contacto previo con personas posteriormente incluidas en listas de terrorismo se realizó únicamente en contextos humanitarios y con pleno conocimiento internacional.

La declaración reafirma la disposición del Gobierno cubano a cooperar en la seguridad regional y global, al tiempo que propone reactivar y ampliar los mecanismos de cooperación bilateral con Estados Unidos en áreas clave como la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero, el narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros, sin comprometer su soberanía e independencia.

Fuente: RCC Noticias

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 5 horas
13 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como nueva ministra de Turismo de Venezuela

Hace 6 horas

Cuba afrontará una «grave crisis» en pocas semanas si no recibe más crudo, según experto

Hace 3 días

María Corina pide una «transición real» en Venezuela tras reunirse con Marco Rubio

Hace 4 días

Javier Milei y el espectáculo de Fátima Florez: la política como todo un show

Hace 5 días
Botón volver arriba