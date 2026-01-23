Daddy Yankee resalta orgullo por sus raíces y promueve a Puerto Rico en Fitur 2026

Madrid.– El artista puertorriqueño Daddy Yankee expresó su orgullo por sus raíces y destacó los atractivos culturales y humanos de Puerto Rico, a su llegada al stand de la isla en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebra en España.

Durante sus declaraciones, el intérprete agradeció la oportunidad de seguir representando a su país en un escenario internacional y manifestó su satisfacción de continuar, año tras año, como embajador de Puerto Rico ante el mundo.

“Estoy contento de seguir representando de dónde vengo, donde nací, donde me crié, donde vivo y donde trabajo. Mantener esas raíces es muy importante para mí”, expresó el artista, al tiempo que agradeció a las autoridades y organizadores que le acompañaron en el evento.

Daddy Yankee resaltó que, más allá de sus playas y paisajes, el principal atractivo de Puerto Rico es su gente.

“Lo más lindo que tiene Puerto Rico es su gente. Nuestra gente es una joya, es divertida, resiliente y sabe recibir a los visitantes”, afirmó.

El artista invitó a los turistas a conocer la isla y disfrutar de su cultura, gastronomía y estilo de vida, destacando la calidez con la que el pueblo puertorriqueño acoge a quienes lo visitan.

“Puerto Rico se pasa. El que va, quiere volver”, señaló.

Finalmente, Daddy Yankee envió bendiciones tanto a España como a Puerto Rico, reiterando su compromiso de seguir promoviendo la imagen positiva de la isla en escenarios internacionales.

“Dios bendiga a España, Dios bendiga a Puerto Rico y adelante”, concluyó el artista ante medios y visitantes presentes en el stand puertorriqueño de Fitur 2026.

Fuente: De Último Minuto