Danilo Medina anuncia reestructuración del PLD y ruta para definir aspirante presidencial

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, informó que la organización política desarrolla un proceso de reestructuración a nivel nacional, orientado a fortalecer su base electoral y preparar el camino hacia la definición de su propuesta presidencial.

A su salida de la asamblea de miembros y militantes celebrada en Santo Domingo Norte, Medina explicó que el PLD está cambiando su estructura orgánica para organizarse a partir de las mesas y recintos electorales, de manera que cada miembro pertenezca al colegio donde ejerce su derecho al voto, formando parte de un Comité de Base y, a su vez, de un Comité Intermedio correspondiente a su recinto electoral.

“Todo el que está organizado en el PLD pertencerá a una mesa donde vota, a un Comité de Base de los votantes de esa mesa y a un Comité Intermedio del recinto electoral”, precisó.

El presidente del PLD señaló que la dirigencia del Partido ha recorrido todo el país y que existe una clara expectativa nacional en torno a la definición del liderazgo presidencial de la organización.

En ese sentido, indicó que el PLD ha decidido avanzar en esa dirección, no para escoger de inmediato un candidato, sino para iniciar un proceso de definición del número de aspirantes.

“Vamos a comenzar a definir el número de aspirantes a la presidencia, estableciendo el perfil que el PLD quiere para su próximo candidato presidencial”, subrayó.

Medina explicó que este proceso se desarrollará en dos pasos fundamentales: una reunión del Comité Político pautada para el próximo día 12, en la que se construirá la agenda del Comité Central, y posteriormente una reunión del Comité Central, órgano al que corresponde asumir las decisiones estratégicas en esta etapa del Partido.

En el discurso que pronunció al finalizar la asamblea , Danilo Medina reiteró la fortaleza que ha alcanzado en el PLD en la implementación de la nueva Línea Organizativa Electoral, que llevará indefectiblemente al triunfo en las elecciones de 2028.

Denunció que el pueblo se siente engañado con el actual gobierno que prometió un cambio que ha resultado todo lo contrario, esa indignación es lo que nos lleva a afirmar que “el PRM va para fuera y será el PLD que lo sacará”, dijo.

La asamblea se desarrolló con una línea frontal integrada por Danilo Medina, Presidente del PLD, Johnny Pujols , secretario general Cristina Lizardo, Presidenta de la provincia Santo Domingo, los vicepresidentes del PLD, Temístocles Montás, Zoraima Cuello e Yván Lorenzo, el presidente municipal, Johnny Thomas, Lidio Cadet. Elías Cornelio, supervisor de los Enlaces, Alfonso Ureña, Enlace, la Diputada Damaris Vásquez, el ex alcalde René Polanco. Luis Santana, vicepresidente municipal, Cirilo de los Santos, Presidente del PLD en La Victoria, los ex diputados Emmanuel Morales y Sócrates Pérez, los actuales regidores Leonardo Aquino y Ramón Martínez ( Chiquito) , la ex vicealcaldesa Blanca Rodríguez y el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez.

El presidente Danilo Medina antes de sus palabras juramentó los más de 300 nuevos miembros, la mayoría nuevos votantes en un momento solemne de la actividad que se celebró con música y ondeando las banderas del PLD que portaban los asistentes. A nombre de los juramentados, dio las gracias el joven Alexander Franco, nuevo votante.

El Comité Político se hizo representar por sus miembros Alejandrina Germán, Mayobanex Escoto, los ex presidentes de la Camara de Diputados Lucia (Yomaira) Medina y Radhamés Camacho, Armando García, Margarita Pimentel, Thelma Eusebio, Miriam Cabral, Maribel Acosta, Simón Lizardo, Aura Toribio, Najib Chahede, Walter Musa, Domingo Jiménez, Juan Ariel Jiménez, Kenia Lora, Robert De la Cruz, Alejandro Montás, Sonia Mateo y Héctor Olivo, quien fue el maestro de ceremonia junto al joven secretario general del municipio, Alfonso Mercado.

Fuente: RC Noticias