Danilo Medina retumba en Villa Mella: “El que quiera alianza que se alíe con el PLD”

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró que la organización está abierta a construir alianzas políticas de cara a las elecciones de 2028, pero dejó claro que cualquier proyecto de coalición deberá girar en torno al PLD como fuerza principal.

“Todo el que quiera alianza es con nosotros, que se alíen. Bienvenido”, expresó Medina al encabezar una multitudinaria asamblea de miembros y dirigentes del partido en el multiuso de Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte.

