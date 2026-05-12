David Collado es el líder indiscutible de la preferencia electoral del PRM, según encuesta Gallup
RESUMEN
La nueva encuesta Gallup-Diario Libre posiciona al ministro de Turismo, David Collado, como el principal favorito dentro del Partido Revolucionario Moderno de cara a una eventual candidatura presidencial.
Según el estudio, Collado alcanza un 61.8 % de preferencia entre los simpatizantes oficialistas, muy por encima de Carolina Mejía, quien registra un 21.1 %. Más atrás aparecen Raquel Peña, José Ignacio Paliza, Guido Gómez Mazara y Eduardo Sanz Lovatón con niveles de apoyo significativamente menores.
El análisis también destaca que Collado encabeza el ranking nacional de favorabilidad con un 60.8 % de imagen positiva, consolidando tanto respaldo interno como aceptación pública. El informe atribuye este posicionamiento a una percepción de gestión eficiente y resultados concretos frente a otros perfiles políticos tradicionales.
Fuente: CSN NETWORK