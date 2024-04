Debates electorales, un modelo norteamericano en la cultura criolla

Para las elecciones de 1996, Leonel Fernández se estrenaba como candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuando retó a un debate electoral a José Francisco Peña Gómez, líder y candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pero este último no asistió.

¿Las razones? se dice que el extinto líder consideraba a Leonel como un principiante en la carrera política para debatir con él. En adición, Peña venía arrastrando problemas de salud desde octubre de 1994, cuando fue intervenido quirúrgicamente en Cleveland, Estados Unidos, de un tumor canceroso en el estómago.

“Nos hemos quedado esperando al doctor Peña Gómez para el debate, de todas maneras, quisiéramos explicarles nuestra solución para bajar la comida y el costo de la vida. Y apropósito quisiera preguntarle al doctor Peña Gómez: ¿qué hizo él para acabar con la corrupción en el Ayuntamiento?”, en el audiovisual publicitario se responde: ¡Nada!

Esas elecciones le dieron el triunfo al joven político, quien se convirtió en presidente del país para su primer mandato de tres.

20 años más tarde, en 2016, se hizo un segundo intento de debate electoral presidencial con los candidatos de turno. Las elecciones de ese momento tenían un elemento diferencial: dos mujeres, Sonia Aquino y Minou Tavárez Mirabal, aspiraban por primera vez dirigir la nación.

El debate se desarrolló sin la presencia del entonces presidente, Danilo Medina, quien, desde primera instancia, optó por no acudir. En ese debate participaron, el actual presidente Luis Abinader y otros siete aspirantes, pero no se caracterizó por contrastar ideas, más bien los aspirantes expusieron sus planes de gobierno.

“En República Dominicana se ha intentado hacer un debate, por lo menos desde 1996, pero no se ha realizado a nivel presidencial hasta la fecha. Sí de senadores, diputados y alcaldes. En 2016 eran todos de oposición”, rememora la politóloga Rosario Espinal.

En la actualidad, el país se prepara para realizar las elecciones presidenciales y congresuales el 19 de mayo, fecha en la que 8.1 millones de dominicanos deberán elegir los candidatos de su preferencia para dirigir el destino de la nación.

En el nivel presidencial, siete hombres y dos mujeres, se proponen conquistar esta plaza durante el próximo cuatrienio: el candidato a la reelección, Luis Abinader, así como el exmandatario Leonel Fernández; el alcalde por Santiago, Abel Martínez; el excanciller Miguel Vargas Maldonado; la comunicadora Virginia Antares Rodríguez; la extitular de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera; el exdiputado Carlos Peña y los doctores Fulgencio Severino y Roque Espaillat.

Con sus diversas ideas y propuestas, estos candidatos se preparan para asistir a los próximos debates electorales que Grupo de Medios Panorama, Somos Pueblo y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), organizan para el 18 y 24 de abril, respectivamente.

En ambos debates, los candidatos tendrán la oportunidad de exponer y defender masivamente sus planes de gobierno ante la ciudadanía.

“Debatir no es discutir, sino que implica la formulación de ideas y la capacidad de transmitirlas efectivamente para la transformación de la sociedad”, expresó José Nelton González, presidente de ANJE.

“El objetivo de este debate presidencial es otorgar una plataforma equitativa y significativa a aquellos candidatos presidenciales de los partidos alternativos cuyas voces y propuestas, lamentablemente, han sido excluidas y no han sido debidamente consideradas en los foros tradicionales de discusión política. Cada candidato tendrá la oportunidad de exponer sus ideas, planes de gobierno y alternativas de solución a los desafíos que enfrenta nuestra nación en aras de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera consciente e informada”, destacó Miguel Medina, CEO del Grupo de Medios Panorama.

De acuerdo al estudio “El votante joven dominicano”, realizado por ANJE en 2023, el 69.2% de los jóvenes valora el rol de los debates como mecanismo para promover un espacio de diálogo transparente e impulsar el voto consciente e informado.

El estudio reveló que, para los votantes jóvenes dominicanos, los cinco temas que resultan ser de mayor interés para que los candidatos los integren en sus propuestas de campaña son: con un 43.1% la seguridad ciudadana, seguido de un 40.1% la educación; luego un 34.7% la salud, con un 29.8% la formación, empleabilidad y salarios, y con un 23.4% la corrupción y transparencia gubernamental.

Esta organización celebró sus primeros debates electorales (municipales y senatoriales) en el año 1998, el primero de esta naturaleza en el país. En el 2020, durante la pandemia, auspició los debates a nivel municipal y senatorial para las provincias de Santo Domingo y Santiago, alcanzando a más de 3 millones de personas.

“Los debates son una oportunidad de ver en vivo a los candidatos interactuar”, expresó a Panorama Rosario Espinal.

Primer debate presidencial

ANJE-24 de abril

CARITAS

“Muchos me han aconsejado que no es necesario participar, por no tener nada que ganar, ya que estoy en una posición electoral muy cómoda y también cuando por ley no estamos obligados a hacerlo. Acepto la invitación al debate presidencial porque debatir no es una obligación, pero sí un acto de responsabilidad hacia nuestra democracia”, expuso el presidente Abinader del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

«Desde que fui candidato por vez primera, en el año de 1996, planteé el debate, y dije que, debería haber un debate, pero me dejaron la silla vacía, por esa razón no se dio el debate. Pero este debate es historia e importante, porque será el debate de la verdad contra las mentiras», afirmó de manera categórica Fernández, candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo y una coalición de partidos opositores.

“Dije que estaba dispuesto a debatir y, por supuesto, así lo haré. Propongo a los organizadores del debate, extender la participación a todas y todos los aspirantes presidenciales sin discriminación alguna”, manifestó Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“El Verdadero Debate” con candidatos alternativos

Se transmitirá por VTV, canal 32- 17 de abril

“Esperamos darle al pueblo dominicano un debate del más alto nivel, con el más alto nivel de respeto y que puedan ponderarlo en función de las propuestas”, expresó Carlos Peña, candidato presidencial de la Generación de Servidores (GenS).

“Este debate intenta hacer justicia en un momento en el cual se ha propiciado un debate que excluye a la mayoría de las propuestas que estamos participando”, precisó María Teresa Cabrera, del Frente Amplio.

“Este debate es una forma de hacer visible que nosotros y nosotras como candidatos y candidatas podamos presentarle al pueblo las ideas que nos motivan a hacer actividad política, creo que es un acto que debemos vivir eternamente agradecidos”, expuso Fulgencio Severino de Patria para Todos.

“Es una oportunidad que nos brindan, ahí estaré debatiendo”, resaltó Virginia Antares de Opción Democrática.

Bosch y Láutico, ¿un debate o entrevista?

Es conocido como el primer debate electoral del país, sin embargo, algunos politólogos lo consideran más bien como una entrevista polémica protagonizada entre el profesor Juan Bosch, candidato del PRD y triunfador en las elecciones del 20 de diciembre de 1962 y el sacerdote jesuita, filósofo e historiador, Láutico García. Los antecedentes inmediatos que condujeron al debate fue el inicio de una campaña en contra de Bosch en la que lo acusaban de comunista.

El debate fue realizado el 17 de diciembre de 1962, a través del programa Actualidades, que dirigía el destacado periodista Salvador Pittaluga Nivar a través de Radio Santo Domingo Televisión, a las 9: 30 de la noche.

De la obligatoriedad de los debates

En julio de 2023, Samuel Bonilla del partido Opción Democrática, entregó al diputado José Horacio Rodríguez un proyecto de ley para que los candidatos presidenciales estén obligados a participar en debates electorales.

Hasta la fecha, en República Dominicana es una práctica opcional.

Debates electorales presidenciales en América Latina

Cuenta la historia que la aparición de los debates electorales surgió en Estados Unidos en el siglo XIX. El primer debate presidencial televisado fue realizado en 1960.

País Año último debate

Chile 2013

Argentina 2015

Uruguay 2014

Paraguay 2013

Brasil 2014 (Los debates son de carácter obligatorios)

Bolivia 2014

Perú 2011

Ecuador 2012

Colombia 2014

Venezuela 1983

Costa Rica 2014

Panamá 2014

Nicaragua 2006

Honduras 2013

Guatemala 2015

El Salvador 2013

México 2012

República Dominicana 2016

Haití 2015

Fuente: Diario Libre