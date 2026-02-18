Defensa de Donald Guerrero denuncia violaciones al debido proceso y cuestiona postura del Ministerio Público

La abogada María del Pilar Zuleta, parte de la defensa del exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, imputado en el caso Calamar, afirmó que el Ministerio Público realizó planteamientos “sumamente preocupantes” ante la jueza del proceso, los cuales según sostuvo evidencian una abierta vulneración al debido proceso y a las garantías fundamentales del imputado.

Zuleta explicó que el órgano acusador sorprendió al sostener, en primer lugar, que en el proceso penal no existe un límite temporal para investigar, lo que implicaría que el Ministerio Público puede extender las pesquisas “el tiempo que estime conveniente”.

La jurista rechazó de plano esa afirmación, señalando que el Código Procesal Penal establece límites claros, especialmente cuando un ciudadano se encuentra sometido a medidas de coerción.

“Eso no es así. El Código impone plazos específicos para la investigación penal, precisamente para evitar abusos y proteger los derechos del imputado”, enfatizó la abogada.

Asimismo, denunció que el Ministerio Público alegó que al momento de presentar la acusación no está obligado a depositar las pruebas, sino únicamente a enunciarlas. Para la defensa, esta postura resulta igualmente alarmante, ya que contradice los principios de transparencia, contradicción y legalidad que rigen el proceso penal.

La jurista sostuvo que ambas afirmaciones demuestran que el órgano acusador no está dispuesto a someterse a las reglas del debido proceso, lo que a su juicio se corresponde con la forma en que ha sido llevado el caso incumpliendo plazos legales, presentando la acusación de manera tardía y vulnerando derechos fundamentales.

